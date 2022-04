Yann BEDRINES

Plus de 20 ans d’expérience professionnelle dont 11 ans dans le secteur ferroviaire (Matériel roulant, Infrastructure, Exploitation, Gares & TER), je suis actuellement en poste (contractuel en CDI) à Lyon chez SNCF Mobilités (Direction Stratégie & Conventions de la DG TER) mais reste à l'écoute de toutes nouvelles opportunités de projets de MOA en mobilité (transports ferroviaires ou urbains), d'aménagement de la ville et des territoires sur la Région de Lyon ou de Genève. Aussi, vous pouvez me contacter au 06 42 20 53 47 ou yannbedrines@hotmail.com pour toutes propositions de poste dans le public comme dans le privé.



Objectifs professionnels :

° Nouveau challenge à plus de 40 ans et 20 ans d'expérience professionnelle,

° Poste en management de projets, OPC, PMO, gestion d'interfaces ou contrôle de gestion, Achats

° Poste de maître d'ouvrage (MOA) ou d'assistance à maitrise d'ouvrage (AMOA),

° Conduite générale d'opération, pilotage,

° Exercer dans le domaine des transports ferroviaires ou urbains (tramway, métro),



Connaissances générales :

° Profil généraliste rompu aux sujets techniques, économiques et financiers,

° Plusieurs expériences en secteur public (EPIC) & privé (industrie),

° Différentes expériences dans de grands groupes (ferroviaire, automobile) & PMI (métallurgie),

° Bonne connaissance des opérations ferroviaires (contexte, phases, contraintes, stratégie, multi-techniques...)

° Management de projet (MOA publique-Loi MOP),



Compétences professionnelles :

° Capacité d'analyse stratégique/business, relation client,

° Capacité d'écoute et de synthèse,

° Curiosité intellectuelle, sens de l'organisation,

° Adaptabilité et travail en réseau/équipe (animation),



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Gestion de projet

Qualité

Ingénierie

Industrialisation

Plasturgie

Automobile

Maintenance

Six Sigma

Informatique

Achats

Aéronautique

Management

Continuous Improvement

New Product Development

PRI

IBM Hardware

Microsoft Office

Microsoft Project