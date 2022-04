Yann BEGUE

Ingénieur Structure - Chef de projets.

• Etude de faisabilités, pré-étude des structures.

• Maîtrise d'œuvre de conception. (Education, Equipements sportifs, Industrie, Commerce, Logement, Santé, Génie civil )

• Calcul, conception et exécutions des structures.

• Conception et vérifications des aspects structurales des projets

• Normes utilisé : EUROCODES et les normes françaises.



Mes compétences :

Bâtiment

Chargé d'affaires

VRD

Réponse aux Appels d'Offres

Conception

Suivi de chantier

Chef de projet

Génie civil