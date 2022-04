Yann BELEMA

Ingénieur en électronique des systèmes embarqués et des télécommunications en spécialité MicroOndes, ElectroMagnétisme et Optoélectronique.

Je m'intéresse à l'analyse et la conception des systèmes électroniques embarqués.



J'ai une bonne connaissance des nouvelles technologies d'information et de communication.



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Internet

VHDL

TCP/IP

PSPICE

Matlab

LTSPICE

Ethernet

C

Télécommunications

UML/OMT

Microwave Office AWR

UNIX/Linux

Quartus

Oscilloscopes

LabVIEW

Langage C

VirtualBox

Analyseur de réseau vectoriel (VNA)

Analyseur de spectre

Administration réseaux

Antennes et propagation

CEM

Prototypage

Radiofréquences