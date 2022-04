I'M HIRING!



Senior Talent Acquisition France & EMEA, SAP groupe (Global Cloud solutions, Ariba, BI, CRM, BIG DATA, Hana.......). Le E-Commerce Cloud d'Ariba répond aux besoins des plus grandes multinationales dans la réduction massive de coûts et de gains de productivité significatifs dans leur supply-chain.



Je suis amené à recruter les profils suivants à un niveau junior et senior jusqu'au niveau VP:



- Sales Leader / Account Executive / Senior Business Development

- Sales Manager - 10 ans d'expérience de vente de solutions a FVA, C-level, 3 ans mini d'encadrement

- Senior solutions consulting / Pre-sales

- Ingénieur d'Affaires chasse / Strategic EMEA Global Account Managers / Conseil Grands comptes

- Finance, Legal Counsel, Marketing...

- Directeur de projet Confirmé MOA Cloud/eSCM/conseil SRM



Si vous êtes en recherche dans les domaines de l'enterprise software, l'e-invoicing, Saas, ERP grands comptes, la dématérialisation des factures, softwares d'échange B2B e-commerce, n'hésitez pas à me contacter pour une conversation ouverte et confidentielle sur les opportunités en cours.



Veuillez me contacter sur LINKEDIN ou directement ci-dessous:



Yann Bell Tel : 07.61.22.49.05 | 06.73.60.45.79 | yann.bell@sap.com



Mes compétences :

Recrutement par approche directe

Business developpement

Bilingual anglais francais

Recrutement 2.0

Recrutement de cadres

Management commercial

Médias sociaux

Saas

Sales

Conseil

Recrutement

Ressources humaines