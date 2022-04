Yann BELLANDE

Expérience professionnelle : 3 ans au sein d'un cabinet de conseil en actuariat puis d'un cabinet de conseil, audit (big 4).

Domaines d'intervention : Passifs sociaux, retraite collective et individuelle.

Compétences actuarielles : Evaluations de passifs sociaux (IFRS-IAS, US GAAP���)

- Etudes et évaluations actuarielles des régimes à cotisations / prestations définies ;

- Projection de flux financiers des régimes étudiés ;

- Calcul de provisions techniques, analyse de l’équilibre technique de contrats d’assurance ;

- Comptabilisation des régimes selon les normes IAS 19, FAS 87 …

Compétences informatiques : bureautique, programmation.