Yann BENDAVID

Toute l’équipe Outicom est tournée vers le même objectif, vous proposer des outils qui durent et qui vous permettent de travailler en toute sécurité tout en vous faisant gagner du temps.



Notre engagement est de sélectionner l’offre d’équipements la plus innovante et de rechercher avec vous l’outil répondant le mieux à vos attentes.

Qualité et fiabilité de nos produits ainsi que la qualité de service sont les fondements d’Outicom et donc notre engagement pour les années à venir. Outicom, ceux sont des experts, femmes et hommes, sur qui vous pouvez compter.



Nous sommes présent depuis plus de 25 ans sur le marché de l’équipement industriel en proposant une offre d’outils en constante évolution. Pour répondre à vos attentes, nous avons progressivement étendue notre offre produits autour de compétences clefs:

- Technologies de l'air comprimé et accessoires (Compresseurs, Outils pneumatiques, Pistolets vaporisateurs, Divers raccords et embouts);

- Technologies de soudage et accessoires (A l'arc, Semi-électrique, Plasma);

- Equipements électroportatifs et accessoires;

- Outillage à main (Plomberie, Mécanique, Electrique, spécialisé Tourneurs);

- Equipements de sécurité et de signalisation; Equipements de manutention et de levage;

-Outillages stationnaire



Outicom recherche et sélectionne les meilleures fabricants et concepteurs pour proposer toujours plus d’innovations utiles et assurer le meilleur niveau de qualité.

Nous sommes votre partenaire des achats de production et d’équipements industrielles.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management

SEO

Web