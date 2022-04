Passionné par les nouveaux challenges et le développement commercial, je souhaite participer à la mise en place de nouveaux projets qui requièrent de la polyvalence dans mes missions



Depuis près de 15 années dans le domaine commercial, j'ai occupé différents types de postes, chef de secteur B2C puis B2B, responsable commercial régional, formateur commercial puis auditeur des ventes (en charge d'opérations transverses auprès des différents services, opérationnel, finance, logistique, RH, marketing et commercial).



Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences commerciales, managériales et techniques.



Au cours de la création de ma société, j'ai donc pu mettre en application l'ensemble de ces acquis tout en développant de nouvelles compétences, création de site de vente en ligne, participation à des salons professionnels, développement de nouveaux circuits de distribution.







Mes compétences :

Développement commercial

Management opérationnel

Vente

Business development

Formation

Management

B2B

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Création de site web