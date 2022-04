Yann Ber LE BONNIEC

De formation angliciste, mon parcours professionnel a toujours été orienté vers la pratique de la langue anglaise : enseignement du français en pays anglophone, formation professionnelle dans le cadre du DIF, de la formation au TOEIC, ainsi que diverses formations spécifiques aux besoins de l'apprenant en milieu professionnel (web, automotive, avionics, marketing, vente etc.). Cette approche m'a permis de me familiariser avec le milieu de l'entreprise d'un point de vue général et de peaufiner mon expertise dans l'enseignement de l'anglais professionnel.



Ayant récemment déménagé à Berlin, j'explore désormais de nouveaux horizons.



Mes compétences :

Anglais

Correction

Interprétation

Rédacteur

Relecture

Traducteur