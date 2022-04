Yann BERLIZON

Diplômé en aménagement et développement territorial, je bénéficie également de l’application et la rigueur de deux années d’étude en Droit et Sciences Politiques. Les stages et apprentissage effectués durant ma formation m’ont permis d’acquérir une réelle expérience professionnelle dans l’aménagement du territoire. Je me fais fort également d’une bonne conscience et expertise environnementale, qui est le sel de mon projet professionnel. Volontaire, dynamique et engagé, je partage aussi l’importance du travail d’équipe et de la transversalité.



Mes compétences :

Microsoft Office

QGIS

Adobe Illustrator

ArcGIS

Inkscape