Yann BERNARD

Je suis à la fois passionné par l'être humain et passionné de conception.



Mes connaissance techniques me permettent d'intervenir dans de multiples domaines de l'ingénierie.

Mon expérience professionnelle me permet également d'apporter des solutions d'organisation et d'amélioration des méthode de développement produits.



Mes domaines de compétences:

-l'étude des besoins et aide à la création

-Conception Centrée Utilisateur

-lean management

-conception et évaluation de prototypes

-qualification et certifications produits (tests laboratoires)

-validations par l'usage.



N'oublions jamais que l'utilisateur final du produit conçu reste toujours le roi!



Mes compétences :

Conseil en organisation

Test manager

Développement produit

Panel leader

Recrutement

Analyse sensorielle

Analyse statistique

Ingénieur Généraliste avec une facilité d'ada