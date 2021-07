Champs d'intervention principal. Médico-social.

Soignant et musicien.

Referent culture Santé de 2011 à 2021

Développement de projets dans le cadre d'appels à projets favorisant la participation active d'usagers d'une maison d'accueil spécialisé.

Travail en réseau avec établissements du même secteur d'activité mais également avec les collectivités locales ( région, ars, drac....

Réalisations

Un CD avec l'association le petit label 2013

Un court métrage avec la ligue de l'environnement. 2014

Une sensibilisation au développement durable à destination et en initiant la rencontre entre plusieurs publics

Personnes en situation de handicap et enfants de deux classes de CM2. 2016 et 2018.

Ancrer ses actions au sein d'un territoire et contribuer à leur pérennité.

Yann Bourdiel.