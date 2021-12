Yann CARADEC (YANN CARADEC)

De formation Agricole accès vers le secteur des produits de la mer, mes missions professionnelles ont été consacrées aux domaines maritimes et à la logistiques portuaires principalement. La gestion technique et administratives des escales de navires de commerce ainsi que l'entretien technique des navires en chantier avec parfois la gestion de contentieux lors d'accident en mer. Rigoureux, diplomate et commercial sont les critères qui m'ont permis de développer un réseau à l'international pour servir les armateurs de navires de commerce.