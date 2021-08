Senior worldwide Engagement Manager, global accounts avec une expérience reconnue dans la vente de solutions as-a-service pour les directions informatiques. Forte compétence en développement et vente de solutions matérielles, logicielles et services avec paiement à l'usage basée sur l'offre Greenlake de Hewlett Packard Enterprise. Offres et réponses à appel d'offres globaux et leadership d'équipes internationales.