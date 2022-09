Yann DANTAL

Passionné par la recherche scientifique et plus généralement par l'application des mathématiques aux processus de recherches, c'est tout naturellement qu'après avoir intégré l'Ecole Polytechnique, ma carrière a débuté par une thèse de recherche dans le domaine de la propulsion spatiale.



Avec un camarade de la promotion X93, après avoir remarqué la perte conséquente de code d'algorithmie et de données scientifiques dans les laboratoires de recherche, nous avons décidé de créer une société dans le domaine du support mathématiques aux activités de recherches. Très rapidement, il est apparu qu'il était très intéressant de fournir des prestations au montage de projet pour la récupération de fonds recherches. En commençant par des fonds locaux (Ville de Clermont-Ferrand) nous avons bâti une libraire mathématiques partagé et documenté à partir de la "bible" des algorithmes mathématiques (Numerical Recipes) utilisable à la fois dans les langages de programmation standard mais aussi sur les plateformes MatLabs et Scilab. Puis nous avons monté une trentaine de programmes régionaux dans le cadre de programmes FEDER avec une forte orientation dans le domaine de la santé. Ensuite, j'ai dans un premier temps participé à un premier programme de recherche Européen dans le cadre du projet MYORES (6$^{eme}$ PCRDT Maladie du Développement Musculaire) avant de co-créer et co-diriger le programme Leukotreat (7$^{eme}$ PCRDT Maladie de démyélinisation: Leucodystrophie) avant de co-créer et co-diriger un programme de recherche international avec la Chine pour faciliter les essais cliniques industriels entre les deux pays et co-développer des technologies de diagnostic génétiques des CANCER. Ces trois derniers types de programmes sont les plus difficiles à obtenir et diriger et dans ce cadre j'ai acquis de nouvelles compétences en management de projets, dans l'écriture juridique de consortium et dans la modélisation de parcours complexes impliquant la théorie des graphes appliqué plus particulièrement à la santé en utilisant le format international CDISC.



En 2012, j'ai décidé de créer une nouvelle structure pour mettre en application les dizaines de modèles de parcours complexes de santé développés au sein des programmes de recherche. L'objectif était de décloisonner la partie santé et la partie recherche pour améliorer la prise en charge du patient sur tous les territoires, accélérer le développement de nouvelles pratiques et traitements cliniques, diminuer le coût des prises en charge et fournir des indicateurs probants aux politiques de santé. Des résultants probants ont été atteints dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de plaies ostéo-distales dues à des complications du diabète avec la disparition des événements indésirables, une réduction de 25\% des coûts de prise en charge des patients, et dans le développement réussi de nouveaux traitements géniques de maladie génétiques par voie intra-veineuses.



Néanmoins, face à l'extrême concentration du secteur informatique médical, le manque d'investissement, l'impossibilité administrative de déployer sur tout le territoire français les technologies développés, j'ai décidé d'arrêter l'aventure entrepeuneuriales en 2022 avec la volonté d'intégrer une structure plus conséquente capable de porter des projets aussi ambitieux. Cette recherche n'est pas limitée au secteur de la santé car la modélisation des parcours complexes peut être appliqué à de très nombreux secteurs de recherches et industriels.