Yann DEMOULIN

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir de l'expérience dans les domaines :

-- de l'administration système Open Source (Linux, Apache, Tomcat, Jboss) ou UNIX (AIX).

-- du développement et de la maintenance d'applications Web Java JEE.

Bien que ces 2 domaines soient opposés, on peut me considérer comme DevOps (DevOps est la concaténation des trois premières lettres du mot anglais development (développement) et de l'abréviation usuelle (ops) du mot anglais operations (exploitation).



Je suis essentiellement attiré par tout ce qui tourne autour de l'Open Source tel Linux et les outils non propriétaires.



Mes atouts: Force de proposition, dynamique, motivé, efficacité, réactivité.



Je suis actuellement employé chez Generali France.



J'ai travaillé en tant que consultant Vision IT Group (Groupe One Point- SSII basée à Paris) chez

- EDF pendant 5 ans et demi dans l'équipe Editique Direction Commerce/Archivage&Services.

- Generali pendant 6 ans dans le service Front Epargne (Assurance Vie).



Mes compétences :

Développement Web

Administration Système

Java/JEE

DevOps

RedHat

Xhtml

J2EE

Php

Apache

Jboss

Jquery

JDBC

Eclipse