Yann FERNANDEZ

Http://www.linkedin.com/profile/view?id=139335802&trk=tab_pro

http://www.yannfernandez.com



Animateur-journaliste pour la radio et la télévision pendant 30 ans.

Depuis 1995, chef d'entreprise.



--- > Animations d'événements (remise de prix, inaugurations, soirées de gala, manifestations internes et externes pour les entreprises et les collectivités).



--- > Présentations de conventions, séminaires et "tables rondes" en digital, phygital ou présentiel.



--- > Formations à la communication: efficacité de la parole, gestion des relations, prise de parole en public, gestion du stress, estime de soi, relations presse, conduite de réunions pour chefs d'entreprises, cadres, professions libérales.



--- > Coaching sur mesure pour élus, cadres et chefs d'entreprises.



--- > Média-training (formation aux interventions radio, tv ou conférence de presse). Cible: chefs d'entreprises, élus, cadres et responsables de communication.