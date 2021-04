Yann FIEVET

"Polyvalent" est le terme le plus représentatif pour moi.

De formation commerciale avec un BTS Force de Ventes (BAC+2) réalisé en alternance chez COMAREG (à l'époque le grand de la presse gratuite) dans le berceau de la Presse Gratuite à Voiron et Grenoble.

Suite à cette formation réussie, ma curiosité et mon investissement, j'ai appris les ficelles tant au métier de commercial, que de manager junior et d'infographiste.

Par la suite j'ai eu la chance de travailler dans le deuxième grand groupe de Presse Gratuite qui lui détient des filiales métiers intégrés (Conception - Prépresse - Distribution - Plateforme Web) et ainsi de pouvoir gravir les échelons rapidement du fait d'un travail remarqué en tant que commercial.

Très bien noté aux assessment (cursus interne de formation manager) j'ai rapidement évolué de chef des ventes à directeur délégué.

Par la suite j'ai profité d'un PSE pour m'associer en créant ma société et ainsi élargir mes connaissances en communication sur la partie web et affichage dynamique comme sur la partie informatique. Cette expérience passée, je me suis lancé dans un projet fou car homme de challenge.



Je suis donc "Polyvalent" car commercial - manager commercial - Infographiste - directeur commercial



