Je suis Yann Foucrier, étudiant en 3ème année en spécialité production à 3IS Paris (Institut International de l'Image et du Son).

J'ai toujours été attiré par plusieurs métiers touchant plusieurs secteurs d'activité (dû à ma curiosité et à mon envie d'apprendre constamment, probablement) mais j'ai fini par vouloir vivre d'une de mes plus grandes passions le cinéma et l'audiovisuel.

J'étais attiré par ce défi de faire vivre des émotions à ceux qui verront les films que je produirai.

Alors tout au long de mon parcours j'ai multiplié mes connaissances et mes expériences pour avoir la capacité d'intégrer après 3IS une équipe de production et de produire des films.

Donc pour me démarquer parmi de nombreux candidats et dans un secteur d'activité très exigeant, j'ai créé avec d'autres étudiants, en équipe de 10 ou de 40, du documentaire, de la série, de la fiction et même la captation de lives musicaux dans les conditions d'un direct en plateau.

Je suis toujours à la recherche d'apprendre, de créer et tout cela en travaillant en équipe, en tant que régisseur, administrateur de production ou d'assistant de production.

Si vous souhaitez travailler avec moi voici mes coordonnées :

06 06 49 63 93

yannfoucrier1@gmail.com