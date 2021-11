Yann GASNIER

Si la connaissance du droit est aujourd’hui en apparence à portée de toutes et tous, en revanche la pratique des nombreuses matières juridiques en évolution constante et la maitrise des problématiques conflictuelles ne s’improvisent pas.



Il est souvent indispensable sinon judicieux de consulter son conseil dans la phase dite de pré contentieux afin d’envisager une solution amiable ou de ménager la constitution d’un dossier en prévision d’un contentieux probable.



Conscients de la lourdeur et du coût des procédures, nous nous efforçons dans le cadre de notre mission d’apporter le conseil juridique et l’assistance judiciaire dans un souci de pragmatisme et de rapidité.



La vocation du cabinet est en premier lieu généraliste et judiciaire et cela sur tout le territoire national.



Nous avons par ailleurs acquis une expérience plus approfondie en matière pénale et notamment en droit pénal des affaires, en droit de la famille et des successions, en contentieux de l’indemnisation du préjudice corporel, en droit d’auteur et en droit de la construction et de l’urbanisme.