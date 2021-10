Yann IORIO

Il y a quelques années j'ai entrepris de développer mes compétences professionnelle dans les métiers du transport international, en me spécialisant d'abord dans le métier du transport overseas (BAC+2) puis dans le domaine très pointu de la déclaration en douane (DDC ISTELI BAC + 3)

Mes années d'expériences professionnelles bien étoffées n'ont pas altéré mon envie d'apprendre et de m'améliorer toujours et encore. Constant de nature, les changements et les nouveaux défis constituent une réelle source de motivation qui me porte sur le long terme.

Les métiers de la douane imposent souvent de travailler sous la pression ou dans l'urgence. Mon vécu m'a permis de me forger un caractère calme et assuré en toutes circonstances.

Spécialisé dans le domaine de l'aéronautique, je reste ouvert à tout nouveau défi quel qu'il soit.



Mes compétences :

Déclarant en douane

Agent de Transit

Informatique

Techniques de vente

DeltaChain

Conex / Deltapass / Logisticom

Reglementation aérienne nternationale (IATA)

Transport Matières Dangereuses Air Mer Route

Prodouane / NSTI