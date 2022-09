Yann KADLUB

Expériences:

2011 à 2013 Apprentis au sein de ERDF Champagne-Ardenne



Activités réalisées au pôle intervention de Troyes:

Accompagnement sur le terrain des équipes d’exploitation.

Participation de travaux haute et basse tension (Sous tension ou hors tension) dans le cadre d’interventions programmées ou de dépannages.

Préparation de chantier:

Réception des demandes client (ERDF ou entreprise extérieur).

Analyse des travaux demandés.

Programmation (commande du matériel et planification des équipes).



Activités réalisées à la cellule planification de Troyes:

- Préparation de chantier: branchements, interventions clientèles, etc.

- Gestion en temps réel des équipes de technicien clientèle du département de l’Aube.

- Gestion des appels téléphoniques des clients et des autres services d’ERDF.





Mes compétences :

Rigueur