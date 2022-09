Yann LE DEZ

Qu'est ce que le secteur de la Construction, sinon l'une des plus grandes sources de créativité et d'innovation de l'Homme depuis l'Antiquité, où artiste et artisan comme ouvrier et ingénieur unissent leur savoir-faire et travaillent ensemble à la réalisation d'un projet commun.



Les métiers du Bâtiment ont toujours orienté mes choix d'études, professionnels et de vie. J’ai une grande considération pour ces métiers et en particulier celui de maçon qui se lie et à mon projet professionnel et à mon choix de vie.





************************************

pour me contacter :

+33 (0) 6 72 76 10 59

yann.ledez@gmail.com



Mes compétences :

AutoCAD, MS Project Excel, PowerPoint, Word

Lecture de plan d’exécution, d’architecte, d’urban

Droit des sols – législation et règlementation urb

Phasage de chantier, plan d’installation de chanti

Établir un devis, chiffrage estimatif et quantitat

Analyse de situations et propositions adaptées

Règles et consignes de sécurité

Expérience professionnelle de 7 ans dans le bâtime

Assister techniquement un client

Calcul dimensionnel (volumes, surfaces…)