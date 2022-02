Yann LERICHE

Mon expérience dans le secteur automobile couvre l'ingénierie composant, la synthèse technique et

la prospective business et stratégique. Une polyvalente richesse dans un secteur complexe en mutation continue.



Fort d'une expérience basée sur l'écoute client, l'analyse de données, la sensibilité aux évolutions de tendances, et une dose de créativité j'éclaire les enjeux stratégiques et optimise la valeur des produits.



Fondamentalement rationnel et factuel je suis également créatif et convaincu de la richesse de la mixité culturelle permettant d'aborder des challenges disruptifs et d'explorer des territoires de valeur.



Mots Clefs : #StratégieProduit #Innovation #International #transversal



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Conception de produit

Gestion de l'innovation

Management opérationnel