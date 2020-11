CONSULTANT / AUDITEUR EXPERT SÉCURITÉ DES SYSTEMES D'INFORMATION

16 ans d’expérience



Contributions publiques:

http://blog-oppida.blogspot.fr/2012/03/ezpublish-object-remote-full.html?m=1



http://blog-oppida.blogspot.fr/2012/03/ezpublish-cross-site-scripting-in-uri.html?m=1



Certifications:

https://www.ssi.gouv.fr/administration/certification_cspn/netfilter-sur-un-noyau-linux-v2-6-27-iptables-v1-4-2/



https://www.ssi.gouv.fr/administration/certification_cspn/dictao-trust-platform-version-4/





PROFIL

------

Certifié CISSP (119060)



Audits techniques de sécurité (configuration, vulnérabilité) et organisationnels ISO 27001 ;

Audits de sécurité physique ;

Analyse de risque ;

Evaluation CSPN, Evaluation de produit/fonction de sécurité ;

Tests d’intrusion internes et externes, boite noire, grise et blanche ;

Homologation selon certains référentiels ministériels ;

Préconisations et conseil en architecture de sécurité des SI ;

Sécurisation des équipements (Software/hardware) ;

Veille technologique et sécurité des systèmes d’information (blogs, twitter, presse, mailing lists, bulletins de sécurité, portails Web, livres) ;

Formation en technique d’attaque ;

Gestion de projet.





DOMAINES DE COMPETENCES

-----------------------



Référentiels

ISO 27001/27002/27005/CSPN, OWASP, PCI DSS, HELIOS, ACTES, RGS, ARJEL, ITSEC, EBIOS



Concepts sécuritaires

Authentification forte, chiffrement symétrique/asymétrique, PKI, VPN, Signature électronique, Filtrage, Cloisonnement, Failles de sécurité applicatives, Vulnérabilités des applications Web, Architectures de sécurité réseau et Web, Tests applicatifs, Fuzzing, Ingénierie inverse, faiblesses liées à différents protocoles et périphériques.