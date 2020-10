Yann MORIN

Mes collègues me reconnaissent comme un expert du SI de l'agroalimentaire et la logistique, un DSI expérimenté et innovant, un meneur d’homme à l'écoute et un directeur de programmes de transformation SI aguerri.



Mes domaines de compétences recouvrent principalement les domaines suivants :

• Agroalimentaire, nutrition animale, santé animaux production et compagnie

• Systèmes de formulation et de courtage des oléagineux et protéagineux,

• Logistique agroalimentaire en température dirigée

• Manager d’équipes informatiques au service des métiers

• Consultant international pour l’ONU et l’UE Asie SE & Afrique du Nord

Mes compétences :

Architecture informatique

E marketing et communication globale

Search marketing

Urbanisation des SI

Business intelligence

Webmarketing

Supply chain

Édition de logiciels

Groupware

CMS

Management de projets

Réseaux sociaux

ERP SAP

Management d'équipe

Agroalimentaire & Nutrition

Schéma directeur SI