Je suis un adepte du partage des connaissances individuelles au service de la performance collective, dans cet esprit je me suis inscrit à Viadeo pour :

- Rencontrer des personnes provenant de secteurs d'activités distincts.

- Etendre mon réseau pour accéder à des compétences différentes et complémentaires.

- Partager sur nos pratiques professionnelles, nos expériences dans tous les domaines « Qualité », « HSE », « Management » pour nous permettre de progresser.

- Satisfaire ma curiosité et mon gout de l’innovation.



En consultant mon parcours professionnel, vous constaterez que j’ai travaillé dans plusieurs régions, et dans différentes structures. Je m'adapte aux différentes problématiques liées à la Qualité, à la Sécurité et à l'Environnement en y intégrant les aspects stratégiques, économiques et juridiques. Partisan des solutions pragmatiques et d’une communication dont la devise est "transparence et ouverture", j’aime fédérer une équipe, mes collègues pour atteindre des objectifs ou susciter chez les autres le désir de s’améliorer.



De part mon expérience, je peux vous apporter mon regard de professionnel dans la règlementation, du management de la Qualité - Sécurité ou l’Environnement.



Si vous partagez mes valeurs :

- Partage

- Entraide,

- Améliorations continue

- Ouverture

N’hésitez pas à prendre contact !

Merci de votre visite.

Bonne journée.



Mes compétences :

Management

Qualité

Pipeline

ISO14001

Sécurité

Analyse de risque

ICPE

Management de transition

Environnement

Services généraux