Yann Venner, écrivain de 10 polars en Bretagne, Auteur de plusieurs recueils de poésies et de nouvelles. Ancien instituteur, DEA lettres Rennes 2. Animateur ateliers d'écritures avec ma femme Béatrice Raffier. J'habite Trébeurden 22560 Bretagne Nord. J'écris aussi des slams, et suis passionné de vins. CAP de sommelier, je fréquente souvent les vignerons, la Bourgogne et autres territoires..

Derniers ouvrages aux Editions de Trozoul : 2022 " L'ECRIBOIRE & autres saveurs"

2018 : "Nouvelles de l'Au-D'Ici " de Bretagne et d'ailleurs.

"Des cendres sur la Breizh" suspense à Trébeurden.

Poèmes pour la jeunesse : "Dessine-moi, trente poèmes et "COLO-RIONS, trente poèmes.