Yann YEMBI

Je suis un jeune Gabonais résidant à Libreville en quête de nouvelles opportunités dans les domaines tels que la maintenance, la production, la technique de bureau d'étude. J'ai été stagiaire à la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG) Plus précisément au service contrôle électrique. Je suis chez SOBRAGA en qualité de Superviseur Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)-Total productive Maintenance (TPM). Mes principales qualités sont le sens de l'écoute, le sens de la responsabilité, l'autonomie, l'efficacité et surtout l'organisation.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Microsoft Visio

Optimaint.

Bevsoft

Microsoft Office

TPM

5S

DimoMaint