La société ACACIA fait de la confection de vêtements de tout genre, plus particulièrement les vêtements de travail.

Parmi ses activités :

- exportation paniers, sacs dame, support publicitaire (sac en tissu et/ou toile microfibre, en rabane)

- collecte et exportation épices et vanille



Contact : acazur@moov.mg

Tel + 261 341031950