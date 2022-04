Yannaël GIRERD

Bonjour,



Actuellement en poste à Sopragroup, je suis membre d'une équipe de 8 personnes chargées d'administrer le parc Unix de la société (RedHat, CentOS, AIX, Solaris et HPUX). J'interviens également dans les problématiques liés à la base de données (principalement Oracle et MySQL). Mon activité se divise en deux parties: une partie support et aide à l'utilisateur ainsi qu'une partie amélioration du SI.



Ce travail me permet d'avoir des compétences variées en administration système Unix tout en ayant une certaine expertise dans le domaine de la base de données. Ma volonté constante de m'investir et ma motivation me permettent de travailler sur de nouveaux sujets et de prendre part à des évolutions diverses (outillage, monitoring, ...).

Plutôt discret, je sais m'intégrer dans une équipe et trouver ma place.



L'aspect internationale de mon équipe me permet de pratiquer l'anglais quotidiennement, tant à l'écrit qu'à l'oral.



Mes compétences :

Shell script

Oracle Database

DHCP

Perl

DNS management

MySQL 4 & 5

Linux Debian