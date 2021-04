Je suis YANNICK ARNOLD ENOAH, âgé de 31 ans et résident à Yaoundé.

J'appartiens à une famille nucléaire de plusieurs enfants, je fais mes études supérieures en banque monnaie finance internationales à l'Institut des relations internationales où j'obtiens mon Master. J'ai été accueilli par de nombreuses structures financières et bancaires de la place où j'ai développé de fortes compétences en Analyse financière, gestion de la trésorerie, audit, gestion de la relation client etc. Mes points forts sont le développement personnel, l'abnégation et le sens de l'organisation. Mes activités récréatives sont le football, le tennis, les films d'animations