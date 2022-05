Yannick BARTHELEMY

Depuis janvier 2009, chargé de mission et animateur auprès d'un réseau d'organismes de formation (au nombre de 73) sur 4 dimensions :

- Formation des personnels à la pédagogie de l'alternance (conception, construction, conduite de sessions régionales et nationales)

- Accompagnement pédagogique d'équipes éducatives en région Pays de la Loire (dimensions éducatives, pédagogiques, partenariales, ...)

- Animation et gestion des Prévisions Pluriannuelles des Investissements (PPI)

- Accompagnement des projets de formation sur la mobilité européenne des apprenants