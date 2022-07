Yannick GIRARD

Co-gérant de la SARL MCI (St Méloir des Ondes 35350), entreprise spécialisée dans la maintenance et l'amélioration des outils de productions.

Depuis 12 ans aux services des industries, j'accompagne mes Clients dans tous leurs projets de l'étude jusqu'à la mise en service. J'assiste leurs équipes techniques dans toutes les missions de maintenances préventives et curatives.



Mes compétences :

Schémas électriques : XRelais

Note de calcul électrique : XLPro Calcul et Ecodia

Suite Office : Word, Excel, Outlook, Powerpoint

Électricité industrielle

Rédaction des documents sécurités : DU et Plan de

Rédaction technique

Comptabilité courante, gestion trésorerie, courrie