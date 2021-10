Yannick LAGIERE

Je suis dans le milieu du tourisme depuis 1992.Après avoir commencé GO au Club méd, j'ai intégré le service commercial au siège de JET TOURS à Paris de 1992 à 1996.

J'ai ensuite rejoins le tour opérateur DONATELLO de 1996 à 2003 comme responsable des ventes sur internet.

Mes différentes fonctions m'ont permis de voyager dans de nombreux pays.

Depuis 2003 je suis responsable commercial d'une agence de voyages SELECTOUR récemment agréée QUALICERT, qui fait de la billetterie affaires ainsi que des voyages individuels et de groupe.



Habitué aux responsabilités, et au management d'équipe,je m'adapte rapidement aux différentes situations qui se présentent.



Mes compétences :

Vente

Community management

Marketing

Informatique

Tourisme