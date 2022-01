Yannick LE GUERN

* COMPÉTENCES:

- Agir en toute autonomie et anticiper les difficultés.

- « Manager » une équipe et réagir vite face à une situation nouvelle.

- Optimiser lusage et la maintenance déquipements dans une prospective de qualité.

- Modifier des outils et proposer les configurations adaptées aux besoins.

- Inspecter le matériel avant utilisation. Intervenir et diagnostiquer les pannes.

- Mener un projet de la conception à la réalisation. Rédiger les documents.

- Expliquer, sensibiliser et communiquer en public. Former les usagers et valider un plan de certification.

- Veiller au respect des procédures et du règlement.



* EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE:

me contacter