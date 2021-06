Yannick MAIGNANT

Accompagner les besoins d'évolution en termes de management, d'organisation, de gestion du changement et/ou de projet de transformation dans une logique de performance et de développement durable en remettant l'humain au coeur d'un processus de dynamique positive d'actions.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projet

Organisation et coordination d'activités opérationnelles

Business Développement et stratégie

Gestion de la relation client, de partenaires et de sous-traitant

Gestion du personnel

Compétences en coaching professionnel