Yannick NJINKEU

J'aime donner du sens à la data afin de permettre la prise de décisions pertinentes. De par mes expériences, j'ai développé et acquis des compétences sur les deux aspects fonctionnelles et techniques de la BI (Conception, Modélisation, Data Intégration, Dataviz). Je suis curieux et passionné par la data et ne cesse d'apprendre afin dacquérir de nouvelles connaissances, me certifier dans celles-ci et suivre l'actualité de mon domaine.



J'ai développé ma détermination, ma rigueur, mon envie de nouvelle découvertes, mon goût du défi et de la performance en pratiquant plusieurs sports. J'applique ma vision sportive sur mes projets professionnels où l'esprit d'équipe est important et où l'on gagne ensemble.