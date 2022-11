Yannick OLIVIER

Installé en indépendant dès l'Age de 21 ans .

J'ai donc été Commerçant Artisan Coiffeur pendant 28 ans.



Pendant cette période j e me suis aussi occupé ' de l'association des commerçants Artisans de ma Commune en temps que président pendant 16 ans.



Depuis 2004 ayant vendu mon Salon , j'ai poursuis mon Activité de coiffeur en tant qu'employé dans un salon de plus de 10 salariés sur Redon.



Ou je remplaçait ponctuellement le patron quand cela était

nécessaire(Vacances ou autres).



Disposant d'un fort relationnel ! et profitant bien entendu des très nombreux contacts que m'offrait cette situation !



j'ai donc complété cette activité par des actions d'agent commercial inscrit RSAC en statut Auto-entrepreneur , en temps choisi .



Mandataire immobilier IMEO et Maintenant Agencimmo.com



Ayant aussi ces dernières Années réalisé quelques apports d'affaires dans différents domaines ,



Je recherche d'éventuelles nouvelles cartes supplémentaires pour autres apports ou autres missions , et reste ouvert à toute nouvelles propositions à étudier !



Mes compétences :

Aptitudes relationnelles