Yannick POIREY

Inspirées des 3 tamis de Socrate, mes interventions seront toujours bienveillantes, factuelles et mesurées.



Mes principaux sujets d'intervention :

- Reprise de projets en difficulté

- Conseil pour la déclinaison opérationnelle de la stratégie (optimisation de processus, transformation des équipes…).

- R&D / innovation : création de services, exploitation et valorisation de données, dématérialisation, optimisation des parcours de gestion et des parcours clients, digitalisation

- Montée en compétences de start-up dans la collaboration avec des grands comptes (acculturation et création des ponts)

- Accompagnement à la mise en place de bonnes pratiques (agile, design thinking)

- Accompagnement à la mise en place de la réglementation générale des données personnelles (RGPD)



Mes compétences :

Scrum

Gestion de projet (certifié PMP, Prince2)

ITIL

Management

Coordination

Budgétisation