Yannick REVERAY

Mes experiences passées m'ont permis de me forger ma personnalité et d'avoir des responsabilités.



Mon parcours est la preuve de mon autonomie, mon adaptabilité, ma curiosité, ma tenacité et mon dynamisme; des qualités que mes supérieurs ont toujours su apprécier



Je donne le meilleur de moi-même pour que l'on puisse avancer ensemble, sur des objectifs précis.

Je veux donner un maximum de ma personnalité, et faire l'effort supplémentaire, qui fait toujours la différence.