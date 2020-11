Yannick ROSSI

Conseiller en assurances pendant 20 ans, je souhaite écrire un nouveau chapitre de ma vie professionnelle et de préférence dans la formation pour adultes .

Je suis donc actuellement en formation pour apprendre ce métier .

Si vous êtes dans ce domaine et que vous souhaitez me faire profiter de votre expérience je suis preneur...

A l'inverse, je peux également faire part de mon expérience dans le domaine des assurances ( particuliers) pour les personnes désireuses de s'engager dans cette voie. N' hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Pédagogie

Management

Négociation commerciale