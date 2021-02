Yannick RUGEL

Issu dune formation informatique de niveau BTS, les tâches administratives ainsi que le travail sur le terrain m'ont permis d'être polyvalent dans la gestion des tâches demandées.

Lapprentissage est la clé de la réussite.

Au cours de mon parcours scolaire, associatif jai pu acquérir des compétences tel que collaborer, innover et madapter à toutes situations et ainsi pouvoir anticiper et trouver des solutions.

Lempathie, la sympathie et mon esprit autocritique me permettent davoir une vision des choses différentes de certaines personnes.

J'aime transmettre mes connaissances.

Aujourd'hui je suis en formation numérique sociale pour apporter mon aide et mes compétences au plus démuni .

L'inclusion numérique fait partie de mes missions.

Mon dynamisme, ma patience et ma volonté de réussite feront de moi un collaborateur efficace.