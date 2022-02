Yannick VALCODE SALES CONSULTANT (YANNICK POULAIN)

Sales consultant : Valcode Rabat

fournit des analyses et une formation pour aider une entreprise à améliorer ses ventes.

Fonctions

Je suis consultant en ventes examine la structure et les performances des ventes d'une entreprise, analyse son fonctionnement et donne des conseils aux entreprises sur la manière de s'améliorer.

J'examine généralement les différents aspects dune entreprise pour déterminer comment elle gagne de largent, puis aide le propriétaire de lentreprise à comprendre comment le service des ventes intervient à cet égard.

Beaucoup fournissent également des services auxiliaires, comme la recherche de marchés et d'organisations concurrentes ou l'aide aux entreprises clientes pour la mise en place d'interfaces en ligne pour les clients et de systèmes de gestion de données pour les employés.

Certains offrent également une formation au personnel des ventes.

Ils peuvent également prendre la parole lors de salons professionnels ou organiser des événements d'entreprise pour former et inspirer les vendeurs.