Yannick Villardier possède une double expertise liée à la performance et le management.

Lune issue dune carrière de sportif de haut niveau, lautre liée à un parcours de vie et un parcours professionnel atypique.

Après des études en école supérieur de commerce, suivie dune période en unité délite de la gendarmerie nationale, il retourne dans le secteur privé dabord pour faire du conseil et de la formation avant de se tourner vers la reprise et création dentreprises. Aujourdhui consultant, formateur et coach, comptant plus de 30 ans d'expérience, il apporte son expertise et son expérience sur les questions relatives à la communication et au management dans les secteurs publics, privés et associatif en France. Il accompagne les entreprises, managers, cadres dirigeants et startupers, en individuel ou en équipe, dans des contextes de transformation importante en apportant une vision 360° (aspects humains, organisationnels, techniques et business).

La complémentarité de ce parcours professionnel, associatif et politique, la conduit notamment à diriger de grands projets, diriger des entreprises, diriger des campagnes électorales en conseillant des candidats à lélection présidentielle.

Du sport

Un parcours fait de succès, déchecs, dobstacles et de blessures qui lont obligé à trouver des ressources pour rebondir au plus haut niveau.

De lentreprise

Une expérience qui a forgé en lui un besoin de relever des défis pour senrichir et progresser qui se prolonge aujourdhui dans le conseil. Les enjeux de la performance dans le sport sont très proches de ceux de lentreprise ; les marchés bougent, les entreprises sont en perpétuelle adaptation. Les acquis sont chaque jour menacés, ce qui oblige les managers à insuffler en permanence un esprit de conquête à leurs équipes.

Des parallèles

En parallèle de ses fonctions opérationnelles, il a présidé des associations nationales, fondé un think tank, participer activement à des actions de solidarité internationale.



Mes compétences :



Gestion de projet - Management d'équipe

Stratégie d'entreprise - Conseil

Conduite du changement - Business développement

Cohésion d'équipe

Formation - Accompagnement

Changement - Stratégie commerciale

Coaching individuel et Coaching d'équipe

Accompagnement managérial - Accompagnement individuel

Efficacité professionnelle - Consultant management

Formation vente - Formation négociation



#Marketing

#Management

#Formation

#Développement commercial

#Conseil

#Ressources humaines

#Communication

#Politique

#Sécurité

#Gestion d'entreprise

#Encadrement

#Entrepreneuriat