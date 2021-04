Yannick YANNICK CHEDRI (CHEDRI)

Curieux et autodidacte, ma capacité d'adaptation m'a toujours permis de réussir et d' évoluer à divers postes et fonctions en bureaux d'études de travaux :



- Opérateur GPS et dessinateur détudes fibre-optique

(DSP de l'Hérault - DSP Ardèche...)



- Chargé daffaire étude GC et aérien fibre-optique

(Megalis...)



- Technicien détudes en liaison souterraines HTB

Projets multiples THT en région parisienne

Projets THT éoliens



- Technicien détection et géolocalisation de réseaux souterrains et traitement de données georadar

Vérificateur des activités "Investigations complémentaires"



- Chargé de conventionnement (négociations pour les servitudes de travaux et recherches archéologiques) pour des projets RTE.





Ma curiosité m'a également amené à beaucoup voyager notamment en Afrique, un continent qui depuis toujours me fascine et m'attire.



Président d'une association culturel pendant 10 ans, nous avons construit en 2006 un centre d échanges culturels en Casamance au sud du Sénégal.

La construction, la planification et la gestion de projet au Sénégal m'aperçois d'acquérir une large palette de compétences, tant humaines que professionnelles.