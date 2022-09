Yannis MOLLÉ

POI-Partners est le fruit de mon parcours professionnel.



L'aventure entrepreneurial est devenue une évidence pour me positionner au carrefour des mutations informatique et accompagner la digitalisation des entreprises.



Ma capacité à fédérer l'équipe autour d'un projet d'entreprise permet d'assurer une croissance du porte feuille clients et de fidéliser ces derniers en assurant un suivi de proximité.



La Satisfaction de nos Clients avant tout ! Plus qu’une idée, notre philosophie !



Anticiper / Organiser / Dynamiser / Développer / Valoriser sont les maîtres mots de notre animation projet.





Avant toute préconisation, nous prenons le temps de vous connaitre...



- Connaitre votre profil et identifier vos besoins et objectifs

- Prendre ensuite le temps de prouver par l'exemple.

- Analyser ensemble le retour sur investissement

- Assurer auprès de vous un accompagnement et un suivi personnalisé dans le temps



L'organisation de POI-Partners vous positionne au centre de nos actions et de toutes nos attentions …



Mes compétences :

Administration réseaux

Administration système

Informatique embarquée

Informatique mobile

Budget & Achat

Budget Global

Informatique

Responsable

Réseau

Management

Directeur projets

Négociation commerciale

Développement commercial

Analyser les besoins et définir les objectifs