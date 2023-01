Apporter mon professionnalisme et mon expérience est mon objectif professionnel.

Titulaire d'un BTS Assistant de Direction, disposant d'une parfaite connaissance du pack office, j'ai pu ces dix dernières années m'investir dans des postes, me permettant d’acquérir de solides compétences.

Par exemple, en tant qu’assistante du Président - directeur Général du PMU, j’étais en charge de son assistanat classique en français et en anglais (gestion des invitations, de l’information, des contacts, de l’agenda complexe, du courrier, de l’organisation de ses voyages d’affaires, rendez-vous…). Parallèlement à ces missions, je devais notamment assurer la coordination avec les autres directions, la préparation des comités de direction, des assemblées générales ainsi que le reporting.

Dynamique, autonome, disposant d’un sens aigu des priorités et du relationnel, je souhaite aujourd’hui continuer mon implication dans un poste similaire.

Le curriculum vitae ci-joint vous détaillera mon parcours et je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrai vous témoigner de ma forte motivation pour un poste.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Yasmina BOUTIBA





From: "Hurstel Xavier" < xavier.hurstel@pmu.fr >

Date: Mon, 10 May 2010 20:09:51 +0200

To: yasmina boutiba < yasminaboutiba@hotmail.com >

Cc: Philippon Evelyne < Evelyne.Philippon@pmu.fr >

Subject: RE: Recommandations





Yasmina Boutiba a été au PMU une très bonne assistante pour Direction générale. Elle a assisté le PDG de notre entreprise avec compétence et conscience professionnelle et assuré le traitement de dossiers confidentiels, les relations avec de nombreux autres cadres dirigeants et responsables politiques et administratifs. Elle est très fiable tant dans la qualité de son travail que dans les contraintes qui peuvent s’exercer (horaires, disponibilité). Je la recommande pour tout poste d’assistante d’un cadre dirigeant.





Xavier Hürstel





Directeur général délégué du PMU

Nouvelle adresse à compter du 1er mars 2010

xavier.hurstel@pmu.fr



Mes compétences :

PACK OFFICE

PUBLISHER

PHOTOSHOP

SAP