Yasmine SHEHATA

- Spécialités :

Psychologie inter et transculturelle.

Psychologie clinique et psychopathologie.



- Publics :

Petite enfance, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.



- Domaines :

Champ de la protection de l'enfance.

Soutien psychologique familial.

Handicap physique, psychique et mental (polyhandicap : autisme, démence, trisomie 21, maladie génétique...)

Transculturel.

Addictologie.

Situations d'urgence et de crise. Champ de la précarité, de l'exclusion.



Mes compétences :

Mise en place d'ateliers/de groupes thérapeutique

Participation à des groupes de paroles

Mise en place de Projets d'Accompagnements Personn

Accompagnement de l'équipe institutionnelle

Participation ou direction de réunions cliniques

Eclairages clinique

Entretiens thérapeutiques individuels

Consommations jeunes consommateurs - Addictologie

Entretiens thérapeutiques familiaux

Pratique de tests (tests projectifs (Rorschach, TA

Effectuer des entretiens cliniques téléphonique

Rédaction de comptes-rendus clinique

Développement de partenariat entre les structures

Co-thérapeute aux consultations transculturelles