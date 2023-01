Yasmine TARIKET

Récemment arrivée en Lorraine, je recherche activement un emploi de chargé de mission insertion développement territorial. Je cherche aussi créer un réseau ici en Lorraine. Forte de 6 ans d'expérience, je suis aussi expert en matière de Fonds social européen. Immédiatement opérationnelle, je suis autonome mais aussi satisfaite d'un travail en équipe.



Mes compétences :

Analyse et maîtrise des territoires et des publics

Mobilisation des acteurs et financeurs des projets

Expertise et appui méthodologique et technique des

Expertise FSE

Insertion socioprofessionnelle

développement territorial