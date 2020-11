Yasmine ZERBO

.je suis titulaire d'un diplôme de nutritionniste et dietetiste d'état de la faculté des sciences et de la santé(FSS) de Cotonou(Benin). Je suis spécialiste de la prise en charge nutritionnelle des maladies chroniques chroniques.je suis de nationalite burkinabé j'ai 30ans.Vivant dans un pays où le taux de malnutrition est élevé due à des problèmes économiques et sociales,mon objectif sur le plan professionnel est de trouver des stratégies efficaces pour résoudre le problèmes d'insécurité alimentaire dans mon pays par la vulgarisation des produits locaux pour mettre à la disposition de ma patrie des plats,mets et des bouilles équilibrés, variés ,sains et accessible à tous...

Malheureusement la diétetique n'est pas connu au Burkina Faso, depuis 2018 je me consacre à la promotion de la diétetique au Burkina Faso.. je rêve très bientôt voir des jeunes Diététiciens comme moi dans les structures hospitalières pour lutter contre la dénutrition hospitalières...

